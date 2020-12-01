АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В торговом центре Чебоксар пройдет второй этап вакцинации от COVID-19

08:17 10 марта 2021 г.

 

С 11 по 14 марта мобильный прививочный пункт Центральной городской больницы в ТЦ «Каскад» приглашает на второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции пациентов, которые привились первым компонентом с 18 по 21 февраля. В эти дни в торговом центре привилось 327 человек, большинство из которых старше 60 человек.

С 25 по 27 марта прививочный пункт приглашает на вторую ступень вакцинации 116 пациентов, привившихся с 4 по 6 марта.

Чтобы пройти вакцинацию, с собой надо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

Ранее мы писали, что в Чувашию в марте может поступить 40 тысяч доз вакцины от коронавируса.

 

Фото из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика