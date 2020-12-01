С 11 по 14 марта мобильный прививочный пункт Центральной городской больницы в ТЦ «Каскад» приглашает на второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции пациентов, которые привились первым компонентом с 18 по 21 февраля. В эти дни в торговом центре привилось 327 человек, большинство из которых старше 60 человек.

С 25 по 27 марта прививочный пункт приглашает на вторую ступень вакцинации 116 пациентов, привившихся с 4 по 6 марта.

Чтобы пройти вакцинацию, с собой надо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

Ранее мы писали, что в Чувашию в марте может поступить 40 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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