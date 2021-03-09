Новости » В Минтруде Чувашии разъяснили нюансы автоматического продления ряда социальных мер поддержки

В период пандемии на федеральном и региональном уровнях были приняты ряд временных решений по упрощению процедур получения гражданами льгот и пособий. К числу таких решений относится и автоматическое продление социальных выплат и пособий на следующий период гражданам без подачи заявлений и личного посещения госучреждений.

Так, до 1 марта 2021 года было обеспечено автоматическое продление следующих мер социальной поддержки:

— на следующий шестимесячный период – выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей;

— на следующие 12 месяцев – ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

«Например, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка была назначена в феврале 2020 года на полгода, в августе она была автоматически продлена на следующие 6 месяцев по январь 2021 года включительно, — разъяснила на встрече с журналистами министр труда Чувашии Алена Елизарова. — И уже в феврале выплата еще раз была продлена автоматически на очередные 6 месяцев по июль 2021 года включительно».

Автоматическое продление коснулось и предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В частности, если срок ранее назначенной субсидии истекает в период по 1 апреля 2021 года, то она будет переназначена в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке. Перерасчет же будет произведен по истечении этого 6-месячного периода после представления установленного пакета документов.

Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истек в период до 1 марта 2021 года, то этот статус уже продлен на следующий 6-месячный период автоматически. При этом гражданам не нужно обращаться в отделы социальной защиты за получением соответствующей справки в целях ее последующего представления в образовательные организации для получения определенных льгот. Уже сами льготы в образовательных организациях должны предоставляться с учетом продления на следующий 6-месячный срок регистрации семьи в качестве малоимущей.

Также Алена Елизарова отметила: «Для упрощения получения справок о признании семьи в качестве малоимущей решен вопрос об их выдаче через МФЦ. Притом, если граждане уже состоят в республиканском реестре малоимущих граждан, то они такие справки смогут получить уже при первом посещении МФЦ».

Фото: cap.ru