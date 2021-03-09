Минпромторг России и ФАС России направляет рекомендации по процедуре отгрузок по соглашениям о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар- песок белый российского производства и масло подсолнечное, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 № 2094 (далее - Соглашения).

1. Заключенные Соглашения - это соглашения об обеспечении определенной цены на полке, а не о поставке товара.

Следовательно, присоединение хозяйствующего субъекта к Соглашению не означает автоматическую обязанность хозяйствующих субъектов - производителей сахара песка и масла подсолнечного (далее - Производитель) заключить с ним договор поставки и осуществить отгрузку соответствующего товара, если таковые отсутствовали на момент подписания Соглашений.

Соглашения, будучи соглашением о цене на полке, не имеют целью изменить сложившуюся рыночную систему дистрибуции сахара-песка и масла подсолнечного и не ставят целью сокращение или оптимизацию цепочек посредников.

Согласно Соглашениям, производители до истечения срока их действия не вправе в одностороннем порядке отказаться от поставок соответствующего товара с регулируемой ценой, в рамках среднемесячного объёма поставок за первый квартал 2020 года на основании договоров поставки, действующих на дату подписания Соглашений. Порядок поставок товара, а также его оплаты определяется действующими на дату подписания Соглашений договорами поставки.

2. Таким образом, в силу положений Соглашений Производители должны, как и прежде, отгружать товар своим традиционным партнерам, обеспечивающим розничную торговлю (как дистрибьюторам, так и непосредственно торговым сетям, с кем ранее заключены Соглашения) в рамках среднемесячного объёма поставок за первый квартал 2020 года. При этом эти отгрузки должны осуществляться по регулируемой цене (сахар песок - до 36 руб./кг; подсолнечное масло - до 95 руб./л).

Следует учитывать, что розничные продажи сахара-песка и масла подсолнечного в зимние месяцы не являются пиком розничных продаж данных товаров. Следовательно, завышенные запросы на сахар-песок и масло подсолнечное можно рассматривать как спекулятивные.

Порядок поставки товара в договорах поставки, заключаемых с даты подписания Соглашений, определяется с учётом производственных и логистических возможностей Производителя.

То есть, если после обеспечения обычных объемов отгрузок традиционным партнерам Производитель может отгружать дополнительные объемы, он, как и в «дорегулируемое» время, вправе заключать новые договоры поставок с новыми контрагентами.

Учитывая вышеизложенное, следствием Соглашений не должно являться изменение Производителями, а также другими участниками товародвижения их наработанных бизнес-процессов и взаимоотношений с действующими контрагентами - как торговыми сетями, так и дистрибьюторами, работающими на мелкие сети и ' несетевую розницу.