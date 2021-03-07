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Новости » Прошёл чемпионат Красноармейского района по волейболу среди мужских команд

15:13 09 марта 2021 г.

Прошёл чемпионат Красноармейского района по волейболу среди мужских команд

Сегодня в МБОДО "ДЮСШ" Красноармейского района Чувашской Республики прошёл чемпионат Красноармейского района по волейболу среди мужских команд.
В соревновании приняли участие пять команд: "АТЦ","Итмар", "Яншихово-Челлы","Унга","Уют монтаж".
По итогам соревнования победу одержала команда "Итмар", второе место у команды "Уют" и третье место заняла "АТЦ". Лучший нападающий - Романов Игорь (команда "Итмар"),лучший блокирующий - Антонов Владимир ("Уют"), лучший связующий- Илларионов Александр ("АТЦ").

 

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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