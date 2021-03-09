В России подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ», который проходил в формате пяти этапов с 27 мая 2019г. по 3 марта 2020г.

По итогам конкурса определены 275 победителей.

Среди них объявлены победителями Наталья Фомирякова, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок» и Снежана Гаврилова, директор МБОУ «Красноармейская СОШ».

Напомним, что конкурс был ориентирован на руководителей и управленцев, первых лиц организаций, которые уже имеют достаточный опыт руководящей работы и определённые достижения на управленческой стезе. На конкурс в общей сложности подали заявку более 42 тысяч человек из всех регионов России. Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа в ходе которого учитывались различные составляющие: оценки внешних экспертных групп из ведущих высших учебных заведений России, результаты голосования авторизованных пользователей, статистика Серверов экспонирования по посещению, просмотру и скачиванию материалов неавторизованными пользователями с уникальными IP-адресами и целый ряд других независимых факторов. Такой многокомпонентный анализ призван сделать конкурс предельно объективным.

На официальном ресурсе конкурса: http://ВизиткаРуководителя.РФ, можно предварительно ознакомиться с электронными деловыми визитками призёров и победителей.