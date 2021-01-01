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Новости » Программы льготного автокредитования пользуются популярностью у россиян

14:29 09 марта 2021 г.

 

В России продолжают стимулировать спрос на отечественные автомобили. За первые два месяца 2021 года жители страны на льготных условиях приобрели уже больше 42,5 тысяч автомобилей. Из них около 35,4 тысяч  – по программе льготного автокредитования, больше 7,1 тысяч  – по программе льготного лизинга. Об этом сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации  Денис Мантуров.

Ранее Минпромторг России сообщил, что на стимулирование спроса на отечественные автомобили будет выделено больше 16 млрд рублей. Из них 8,9 млрд – на льготное автокредитование для физических лиц, 3,8 млрд – на программу льготного лизинга для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также 3,33 млрд – на стимулирование продаж газомоторной техники.

По данным аналитического агентства «Автостат» по итогам первых двух месяцев 2021 года продажи LADALargus в России выросли на 54% и составили 9717 единиц. В Чувашии  в 2020 году доля бренда LADA составила 42%.  Среди жителей региона самой востребованной российской маркой остается LADA Granta и LADA Vesta.

Как отмечают в дилерском центре «АО Чебоксары-Лада»,  автомобили отечественного производства остаются самыми популярными как на рынке новых, так и поддержанных авто.

 

 

 

 

 

 

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