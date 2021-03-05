В 2020 году Чувашия широко отпраздновала 150-летие со дня рождения Николая Ивановича Ашмарина. Ученый-тюрколог с мировым именем создал ряд крупнейших работ по чувашскому языкознанию. Огромной заслугой перед чувашским народом стало создание им «Словаря чувашского языка» в семнадцати томах.

Писатель Галина Матвеева посвятила знаменитому земляку повествование в стихах «Хутлă-хутлă хут кермен» (Волшебный дворец). Оно вошло в одноименный сборник, вышедший на днях в Чувашском книжном издательстве. В издание, адресованное детям младшего и среднего школьного возраста, включены также стихотворения на разные темы. Новинка необычна тем, что это книга-билингва, к тому же перевертыш.

Книги-билингвы – это книги на двух языках с параллельным переводом. У сборника Галины Матвеевой две равноценные обложки. Под первой – стихи-оригиналы на чувашском языке, под второй – русскоязычный текст.

Перевела произведения Галины Алексеевны известный поэт и переводчик Людмила Симонова. Редактор – Ольга Иванова. Художник – Михаил Николаев. Тираж – 1000 экземпляров.

По материалам Чувашского книжного издательства