С 2021 года ведущие спортсмены Чувашии – члены основного, юниорского и юношеского составов сборных команд России впервые начали получать ежемесячные стипендии Главы региона. Заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды Чувашии по тяжелой атлетике Геннадий Иванов прокомментировал назначение стипендии Главы республики своим подопечным.

«Мне хотелось бы поделиться радостью, что были назначены стипендии Главы Чувашии членам сборных команд России. Я сам лично очень этого ждал. Уже 25 лет я возглавляю Федерацию тяжелой атлетики Чувашии. Последние три олимпийских цикла появились спортсмены высокого уровня, которые стали интересны другим регионам. Ты воспитываешь таких конкурентоспособных спортсменов и отдаешь их в другой регион, который финансово более обеспечен, в то время как Чувашия становится вторым регионом в протоколе. Тогда твой труд не особо виден, республика не видна. Идут флаги других регионов. Многие вопросы задают: «Ну как же так? Это же ваши спортсмены!» А я говорю: «Ну что же делать…»

И вот сейчас наконец это свершилось. Сегодня я могу сказать слова благодарности в адрес Главы Чувашии и министра спорта республики, которые оказали эту поддержку. Мои спортсмены отказались от других регионов и вернулись под флаг нашей республики. И сегодня мы с гордостью выступаем за Чувашию. И я надеюсь, что если есть такое начало, то и в будущем отрасль будет развиваться», - говорит Геннадий Иванов.

Отметим, что в первом распоряжении Кабинета Министров Чувашии по данной мере поддержки значатся 43 спортсмена по 8 видам спорта, в числе которых спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, фристайл, тяжелая атлетика, триатлон, спортивная гимнастика, смешанное боевое единоборство. Выплаты от 7,5 до 25 тысяч рублей по этому списку уже поступили.

На сегодняшний день подготовлен второй проект Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики, где планируется назначение стипендии 49 спортсменов по 9 видам спорта (велосипедный спорт, триатлон, легкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, настольный теннис, современное пятиборье, футбол). Документ проходит процедуру согласования.

Памятка для получения стипендии Главы Чувашии. Телефон для справок: (8352) 56-33-34. Контактное лицо: Григорьев Анатолий Юрьевич, заместитель директора ЦСП им. А.Игнатьева по спортивной работе.