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Новости » В Минспорте Чувашии обсудили развитие смешанного боевого единоборства ММА

08:42 09 марта 2021 г.

 

 

В Минспорте Чувашии обсудили развитие смешанного боевого единоборства ММА

В Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики в рамках приема граждан состоялась встреча руководителя ведомства Василия Петрова с представителями региональной Федерации ММА.

В ходе встречи были обсуждены планы развития смешанного боевого единоборства ММА в Чувашской Республике, подготовки тренерских и руководящих кадров спортивной отрасли в регионе, инструменты популяризации данного вида спорта.

Одной из ключевых тем обсуждения стал ход подготовки сборной команды республики к предстоящему чемпионату и первенству Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА, который пройдет 25-29 марта в Казани.

Министр пожелал плодотворной подготовки к предстоящим стартам и выразил уверенность, что потенциал спортсменов Чувашии очень высокий.

 

 


Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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