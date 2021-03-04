В Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики в рамках приема граждан состоялась встреча руководителя ведомства Василия Петрова с представителями региональной Федерации ММА.

В ходе встречи были обсуждены планы развития смешанного боевого единоборства ММА в Чувашской Республике, подготовки тренерских и руководящих кадров спортивной отрасли в регионе, инструменты популяризации данного вида спорта.

Одной из ключевых тем обсуждения стал ход подготовки сборной команды республики к предстоящему чемпионату и первенству Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА, который пройдет 25-29 марта в Казани.

Министр пожелал плодотворной подготовки к предстоящим стартам и выразил уверенность, что потенциал спортсменов Чувашии очень высокий.