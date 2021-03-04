С 3 марта в Чувашской Республике стартовал зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В 2021 году комплекс ГТО отмечает свой юбилей – 11 марта исполнится 90 лет с момента создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. А 24 марта исполнится 7 лет со дня подписания Президентом России Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

В рамках этих важных дат в нашей республике проходит фестиваль комплекса ГТО, в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 64 лет, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте user.gto.ru и имеющие уникальный идентификационный номер участника. Любители физкультуры и спорта могут обратиться в центры тестирования норм ГТО своего города или района.

Испытанием для представителей VI-X ступени станет бег на лыжах. Фестиваль пройдет в 2 этапа:

1 этап (муниципальный) - с 3 по 17 марта во всех муниципалитетах республики;

2 этап (региональный) - 20 марта в Чебоксарах на базе республиканской СШОР № 2.

Победители и призеры регионального этапа состязаний в каждой из возрастных групп будут награждены дипломами, медалями и кубками.

Положение о фестивале