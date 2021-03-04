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Новости » С 1 апреля автовокзалами и автостанциями Чувашии будет управлять новый оператор

08:39 09 марта 2021 г.

 

С 1 апреля автовокзалами и автостанциями Чувашии будет управлять новый оператор
Руководство АО «АвтоВАС», которому принадлежит 2 автовокзала в столице республики и 17 диспетчерско-кассовых пунктов в районных центрах, уведомило, что с 31 марта 2021 прекращает исполнение договорных обязательств по оказанию услуг автовокзалов.

Новый оператор в лице индивидуального предпринимателя с 1 апреля приступит к автовокзальной и перевозочной деятельности на базе объектов АО «АвтоВАС».

«Советом директоров  предприятия принято решение передать имущество в аренду контрагенту, который будет оказывать услуги по автовокзальной деятельности населению. На сегодня контрагент избран, с ним заключён договор на оказание услуг автовокзальной деятельности, и он приступит к работе 1 апреля», – поясняет заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрий Арлашкин.

Несмотря на то, что часть объектов передается в аренду, пассажиры межмуниципальных маршрутов не почувствуют изменений. Их будут обслуживать те же перевозчики, по тем же тарифам, а кассы автовокзалов и перроны будут работать по прежней схеме. С перевозчиками условия сотрудничества остаются такими же, как и при прежнем владельце.

«В целом пассажирам не стоит ожидать перемен в худшую сторону. Напротив, поскольку я заинтересован в увеличении трафика, мы будем улучшать сервис, будем отлаживать механизмы продажи билетов», –  комментирует новый оператор.



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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