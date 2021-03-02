Cуществующее управление светофорными объектами в столице Чувашской Республики заменит современная интеллектуальная транспортная система (ИТС).

Об этом на еженедельной планерке в администрации столицы Чувашской Республики вчера, 1 марта, рассказал директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов.

По сути, ИТС включает в себя инновационные разработки для регулирования транспортных потоков, разгрузки дорог и повышения их безопасности, обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта.

Переход на новый уровень организации дорожного движения – требование времени и существующей дорожной ситуации. За последние 10 лет уровень автомобилизации в Чебоксарах вырос в 2 раза, с 60 тысяч до 120 тысяч единиц. Общее число автомобилей на дорогах города может достигать 170 тысяч единиц в сутки. Магистральные улицы и дороги, запроектированные и построенные в 60-70-е годы, не были рассчитаны на такое количество транспорта, и к настоящему времени обслуживают участников дорожного движения в режиме перегрузки.

- Для обеспечения пропускной способности дорог и безопасности дорожного движения в Чебоксарах функционирует система автоматизированного управления светофорами. К ней подключено 70 объектов, что позволяет организовать координированное управление на особо загруженных участках дороги. Оно производится как в автоматическом, так и в ручном режиме, – рассказал директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

До недавних пор для улучшения пропускной способности городских дорог выполнялись работы по уширению перекрестков, обустройству заездных карманов, изменению режима работы светофоров. Благодаря этим мерам удалось достичь увеличения пропускной способности в некоторых местах до 50% и увеличения скорости движения без капитальной реконструкции участков.

Однако эффективность этих мер к настоящему времени практически исчерпана. В МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» подготовили план мероприятий и направили заявку на модернизацию существующей системы управления дорожным движением через внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В частности, для улучшения пропускной способности планируется внедрить адаптивное управление светофорами. Детекторы на подъездах к светофорным объектам будут подсчитывать и анализировать транспортные потоки, в т.ч. обеспечивать приоритет общественному транспорту. Будут установлены знаки переменной информации для изменения режимов движения на участках дорог в зависимости от различных дорожных условий. Появятся комплексы табло с информацией об условиях движения, если по направлению движения произошло ДТП, погодных условиях или проведения ремонтных работ.

Реализация проекта позволит в итоге кардинально улучшить пропускную способность улиц и дорог, существенно сократить аварийность и сделать дороги по-настоящему безопасными.

Чебоксарская городская агломерация вошла в перечень регионов, которым предусмотрено выделение финансирование на данные мероприятия. Городом Чебоксары подготовлена заявка на выделение финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные работы».