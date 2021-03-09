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Новости » Межрегиональную выставку«Картофель-2021» посетили более 10 тыс. человек

08:31 09 марта 2021 г.

 

Межрегиональную выставку«Картофель-2021» посетили более 10 тыс. человек

4-5 марта в Торгово-выставочном комплексе «Контур» города Чебоксары состоялась Межрегиональная выставка «Картофель-2021». Отраслевая выставка прошла в Чувашской Республике уже в 13-й раз.

В нынешнем году в выставочных мероприятиях приняли участие представители 29 регионов России, в т.ч. республики Беларусь. Свои экспозиции представили 85 компаний из 24 российских регионов и Республики Беларусь.

В период выставки  6 организациями реализовано 35 тонн картофеля.

На уличной выставочно-демонстрационной площадке было представлено 10 компаний с 52 единицами техники. 31 единиц техники продано во время работы отраслевой выставки.

За два дня выставку посетили более 10 тысяч человек.

 

 

 

 

 


 

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