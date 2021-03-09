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Новости » Поддержка экспорта масла и яиц из РФ может быть ограничена из-за роста цен

08:30 09 марта 2021 г.

 

Поддержка экспорта масла и яиц из РФ может быть ограничена из-за роста цен

Минсельхоз РФ предложил отложить до августа компенсацию части затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Данным механизмом пользуются, в том числе, компании, которые поставляют продукцию за рубеж​​​.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он "подготовлен с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты". "Периоды временных ограничений по субсидированию транспортировки отдельных видов продукции АПК определены с учетом сезонности сельскохозяйственного производства", - добавляется в записке.

Согласно действующей версии постановления, компенсация части затрат на транспортировку непосредственно сырого подсолнечного масла в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее предоставляется по поставкам, осуществленным с 1 апреля 2021 года. Минсельхоз предлагает компенсировать расходы на перевозку данной продукции позже, с 1 августа 2021 года.

В свою очередь для ряда других видов товаров в рамках кода 1512 ТН ВЭД (включая "масло подсолнечное, сырое, прочее" и "масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее") компенсация будет предоставляться по поставкам, которые осуществлялись с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после 1 августа текущего года.

Ограничения сроков предлагается ввести и для другой продукции. Например, компенсация расходов на перевозку свежих, консервированных или вареных яиц птиц в скорлупе (код 0407 ТН ВЭД) или жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении соевого масла (код 2304 00 000 ТН ВЭД), будет также предоставляться по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля текущего года и после августа 2021 года.



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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