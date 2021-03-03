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Новости » С 3 марта родители снова могут посещать утренники в детских садах Чувашии

08:28 09 марта 2021 г.

 

С 3 марта родители снова могут посещать утренники в детских садах Чувашии

Эпидемиологическая ситуация в дошкольных учреждениях республики налаживается. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева с сегодняшнего дня снимается запрет на посещение родителями детских утренников.

Как рассказал первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин, по состоянию на 2 марта 2021 года в дошкольных образовательных организациях Чувашии зафиксировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — это на 20 человек меньше, чем неделю назад. В этой связи с 3 марта родителям разрешено посещать мероприятия в детских садах, соблюдая все необходимые требования безопасности.

«Мы понимаем, что для родителей важно присутствовать на утренниках, которые значимы для них и детей. Теперь они смогут побывать на  мероприятиях к 8 Марта, выпускных и других праздниках», — отметил Алексей Лукшин.



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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