Прикрепленные файлы

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Новости » Пять поисковых отрядов и объединений республики получат Гранты Главы Чувашской Республики

08:28 09 марта 2021 г.

 

В январе этого года в республике  был объявлен конкурс на соискание грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поискового движения. В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2016 года № 149 «О мерах государственной поддержки поискового движения в Чувашской Республике» учреждены гранты Главы Чувашской Республики:

— три гранта в размере 100 тыс. рублей каждый для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях Чувашской Республики,

— три гранта  по 75 тыс. рублей каждый для поддержки молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике.

На участие в конкурсном отборе было представлено 22 заявки от поисковых отрядов при образовательных организациях и молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике.

Решением Совета по присуждению ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике были выявлены победители.

В направлении «Поисковые отряды при образовательных организациях» победителями стали:

  1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;
  2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янгличская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Н.Ф. Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики;
  3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» города Чебоксары Чувашской Республики.

В направлении «Молодежные поисковые отряды и объединения»:

  1. Общественная организация «Поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева» Чувашской Республики;
  2. Чувашская республиканская молодежная общественная организация «Студенческий Совет».

 



 

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05 марта 2021
18:17
 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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