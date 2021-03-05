Прикрепленные файлы

В январе этого года в республике был объявлен конкурс на соискание грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поискового движения. В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 17 октября 2016 года № 149 «О мерах государственной поддержки поискового движения в Чувашской Республике» учреждены гранты Главы Чувашской Республики:

— три гранта в размере 100 тыс. рублей каждый для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях Чувашской Республики,

— три гранта по 75 тыс. рублей каждый для поддержки молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике.

На участие в конкурсном отборе было представлено 22 заявки от поисковых отрядов при образовательных организациях и молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике.

Решением Совета по присуждению ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике были выявлены победители.

В направлении «Поисковые отряды при образовательных организациях» победителями стали:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Янгличская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Н.Ф. Гаврилова» Канашского района Чувашской Республики; Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» города Чебоксары Чувашской Республики.

В направлении «Молодежные поисковые отряды и объединения»: