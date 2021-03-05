В Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля состоится Творческий вечер, посвященный 80-летию Народного поэта Чувашской Республики Юрия Семендера. За вклад в развитие культуры Чувашской Республики министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова вручила народному поэту нагрудный знак «За достижения в культуре» и поблагодарила юбиляра за бесценный вклад в развитие чувашской поэзии, чувашской литературы.

На празднике звучали музыкальные произведения на стихи Юрия Семендера в исполнении народных артисток Чувашии Августы Уляндиной, Галины Пуклаковой и других известных солистов республики. В исполнении детей звучали стихи народного поэта

Юбиляра пришли поздравить коллеги и друзья, представители творческой интеллигенции республики, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, земляки из Красноармейского района.

Без сомнений, на сегодняшний день Юрий Семёнович является самым ярким представителем современной чувашкой поэзии. Семендер - поэт-лирик, поэт-песенник, поэт-переводчик, мастер слова высочайшего класса, наставник нескольких поколений чувашских литераторов. Его поэмы переведены на многие языки.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики