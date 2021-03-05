В Медицинском информационно-аналитическом центре Минздрава Чувашии подвели итоги работы за 2020 год. Отчетное собрание коллектива посетили министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов и исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов.

С докладом об итогах работы выступила директор Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева.

В 2020 году Медицинский информационно-аналитический центр вел не только обработку и комплексный анализ информации о состоянии здоровья населения республики, но и осуществлял все намеченные планы по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Чувашская Республика в рейтингах, составленных Минздравом России по итогам 2020 года, заняла достойные места. По опыту внедрения Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ) вошла в ТОП-8 регионов РФ. В рейтинге по показателю доли медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы и обеспечивающие информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) заняла вторую строчку. Чувашия – лидер рейтинга по оформлению электронных направлений на прохождение медико-социальной экспертизы (1 место). И, наконец, республика заняла 4 место в рейтинге по развитию цифровой зрелости в здравоохранении (вошла в ТОП-5 регионов).

«Сегодня мы подошли к такому этапу развития, когда постепенно уходим от традиционной статистики к аналитике в режиме реального времени. Медицинский информационно-аналитический центр осуществляет полное организационно-методическое и техническое сопровождение, а также контроль и мониторинг информации в режиме реального времени 13 федеральных информационных подсистем, включая регистры лиц, больных COVID-19 и вакцинированных от COVID-19. Мы планируем в 2021 году подключить к интернету все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и снабдить работников ФАП автоматизированными рабочими местами, внедрить сервис телемедицины "врач-пациент", расширить вычислительные мощности Республиканского центра обработки данных», - отметила Светлана Ананьева, завершая доклад.

Для жителей Чувашской Республики в 2020 году при участии Медицинского информационно-аналитического центра реализованы удобные сервисы: для дистанционного информирования о результатах ПЦР-диагностики на коронавирус – портал covid.cap.ru., который полезен и врачам, и лаборантам. Он освобождает от рутинной работы по внесению данных в различные информационные системы. Голосовой помощник на едином телефонном номере 122 помогает вызвать врача на дом, узнать результат ПЦР-анализа на коронавирус, записаться на вакцинацию от COVID-19, направит звонок на оператора, если нужна «живая» консультация. Помимо всего прочего, портал «Госуслуги» позволяет из личного кабинета «Мое здоровье»: вызвать врача на дом, просмотреть некоторые сведения электронной медкарты, вести дневник наблюдения за состоянием здоровья, записаться на диспансеризацию и на вакцинацию от коронавируса, сдавшим ПЦР-тест на коронавирус получить его результат.

Министр здравоохранения Владимир Степанов поздравил милых дам Медицинского информационно-аналитического центра с наступающим Международным женским днем, пожелал здоровья, счастья, благополучия. И отметил, что опыт по внедрению информационных технологий в медицину Чувашской Республики интересен и другим регионам.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики