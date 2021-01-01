Новости » Студенческая наука – первый шаг в академическую науку

4-5 марта в рамках Всероссийской студенческой научно-практической конференции с участием школьников 10-11 классов «Студенческая наука – первый шаг в академическую науку» на инженерном факультете Чувашского государственного аграрногио университета прошла работа секций технических наук: «Математики, физики и информационных технологий», «Механизации, электрификации и автоматизаци сельскохозяйственного производства», «Технического сервиса», «Транспортно-технологических машин и комплексов».



Кроме студентов Чувашского ГАУ, в конференции приняли активное участие учащиеся МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района, МБОУ «Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского района, МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» г. Ульяновск, а также студенты ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий».

Тематика представленных докладов была очень разнообразна и затрагивала актуальные проблемы агроинженерии, энергетики, технического обслуживания, ремонта автотракторной техники и его модернизации, транспортной сферы.

По итогам первого дня работы конференции были определены лучшие доклады на секциях, которые прошли во второй тур. По итогам второго тура определены победители секции «Технические науки».



Вручены дипломы по следующим номинациям: «Лучший молодой исследователь в области эксплуатации сельскохозяйственной техники» - Марату Сабитову, студенту 4 курса инженерного факультета (тема научного доклада: «Повышение эффективности термоэлектрической системы предпускового подогрева картерного масла ДВС». Научный руководитель: Новиков А.М., канд. техн. наук, доцент кафедры технического сервиса); «Лучший молодой исследователь в области агроинженерии» - Григорию Федорову, студенту 1 курса инженерного факультета (тема научного доклада: «Определение продольной координаты центра тяжести капустных листьев». Научный руководитель: Кручинкина И.С., канд. техн. наук, доцент кафедры математики, физики и информационных технологий); «Лучший молодой исследователь в области цифровизации сельского хозяйства» - Александре Нагаевой и Станиславу Григорьеву, студентам 4 курса инженерного факультета (тема научного доклада: «Предложение изменение действующего светофорного регулирования перекрестка на пересечений улиц Ярославской и Композиторов Воробьевых г. Чебоксары». Научный руководитель: Батманов Ю.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов); «Лучший молодой исследователь в области автоматизации СХП» - Александру Петрову, студенту 4 курса инженерного факультета (тема научного доклада: «Исследование пульсации освещенности различных ламп». Научный руководитель: Свешников А.Г., ассистент кафедры механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства).