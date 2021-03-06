Сегодня в МБОУ «Траковская СОШ» прошел турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню 8 марта. В турнире приняли участие три команды: «Надежда», «Оникс», «Жить в кайф».

В упорной борьбе победу одержала команда «Надежда», серебряным призером стала команда «Оникс», а бронзовым призером стала команда «Жить в кайф».

Лучшим нападающим турнира стала Иванова Надежда ( команда «Надежда»), лучший связующий – Ефимова Марина (команда «Жить в кайф»), лучший блокирующий Алексеева Альбина (команда «Оникс»).