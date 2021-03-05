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Новости » В Красноармейском районе создан территориальный Штаб общественного наблюдения за выборами 2021 года

08:15 09 марта 2021 г.

 

В Красноармейском районе создан территориальный Штаб общественного наблюдения за выборами 2021 года

5 марта 2021 года в Красноармейском районе состоялось открытие территориального Штаба общественного наблюдения за ходом проведения дня голосования в сентябре текущего года.

Открывая заседание, председатель Общественного совета Красноармейского района Лариса Анисимова отметила, что Штаб общественного наблюдения сформирован с целью организации независимого общественного контроля на избирательных участках в ходе проведения в сентябре 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики.

Основной задачей штаба является подготовка и координация общественных наблюдателей, сбор и распространение информации о ходе голосования, организация независимого наблюдения на избирательных участках и подготовка граждан, желающих стать наблюдателями на предстоящих выборах.

Лариса Анисимова также разъяснила о структуре территориального Штаба общественного наблюдения  за выборами в сентябре  2021 года, который будет состоять из представителя Общественной палаты Чувашской Республики, членов Общественного совета Красноармейского района, мобильной группы реагирования, наблюдателей, пресс-службы. Также она сообщила о наборе кандидатов в общественные наблюдатели за проведением выборов в сентябре 2021 года. Набор общественных наблюдателей является открытым процессом. В ближайшее время будет подготовлена программа обучения для первых групп наблюдателей.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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