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Актуально » В Чувашии могут появиться новые производства

15:59 05 марта 2021 г.

 

В Чувашии могут появиться новые производства  

Глава Чувашии Олег Николаев с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия.

«По итогам года работы после подписания соглашения о сотрудничестве с вашей компанией мы можем фиксировать положительные тренды, которые сформировались, — подчеркнул Олег Николаев. – Это позволяет надеяться на новые совместные проекты. А перспективных идей в регионе достаточно».

В планах региона – создание машинно-технологической компании (МТК) при поддержке Росагролизинга.

Еще один из предполагаемых совместных проектов – организация производства высокомаржинальных продуктов из пшеницы на территории Чувашии для использования в химической промышленности. Из злака, выращенного в регионе, рассматривают производство молочной кислоты. Она является сырьем для производства биоразлагаемых пластиков.

Возможность реализации инвестиционного проекта в Чувашии рассматривают представители компании по производству санитарной керамики «ДРЕЯ», которая создана в Москве чешскими специалистами.

Они обратились с предложением к Главе республики Олегу Николаеву.

«Мы бы хотели построить модельный завод для производства мебели для ванной комнаты», – отметил учредитель ООО «Дрея» Блажек Зденек. Он  рассказал, что компания владеет собственной конструкторской базой, каждый год запускает новый модельный ряд умывальников с различным оригинальным дизайном.

Особым направлением компании является производство и реализация мебели для ванной комнаты, которая выпускается на фабрике «Drevojas» (Древояс) в Чехии, комплектуется собственными умывальниками и предлагается к продаже под торговой маркой «Дрея».

Олег Николаев выразил готовность поддержать идеи, которые будут полезны для республики и рассказал гостю об инвестиционных возможностях региона, площадках с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса. «Мы много делаем для того, чтобы на территории региона было комфортно вести бизнес», - подчеркнул он. – Есть три действующих индустриальных парка. В планах создание новых индустриальных парков. Есть желание создать и частные технопарки. За счет всего этого мы можем предложить инвестору максимально комфортные условия, комбинируя и подстраивая формы поддержки и ресурсы под конкретный проект».

Это позволит снизить издержки инвестора и ускорить реализацию проекта.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

 

Фоторепортажи:

Рабочая встреча с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым

Рабочая встреча с представителями ООО «Дрея»

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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