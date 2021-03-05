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Актуально » В Чувашии откроются еще три лаборатории ПЦР-диагностики

15:58 05 марта 2021 г.

В Чувашии откроются еще три лаборатории ПЦР-диагностики 

В Чувашии откроются еще три лаборатории ПЦР-диагностики 

5 марта состоялось очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов сообщил, что в Чувашии сделали почти 600 тысяч тестов на коронавирус.

«Методом полимеразной цепной реакции на COVID-19 прошли тестирование более 490 тысяч человек, по добровольному тестированию проведено более 63 тысяч анализов на COVID-19, методом ИФА на антитела IgM и IgG на возмездной основе проведено более 130 тысяч исследований», – отметил он.

Исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в 11 лабораториях.

В первом квартале запланировано открытие еще трех лабораторий ПЦР-диагностики. Они появятся на базах Городской детской больницы № 2, Канашского межтерриториального медицинского центра и Новочебоксарской городской больницы.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Прокопьева рассказала, что в Чувашии наметилась устойчивая тенденция к снижению количества случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости по республике в 1,6 раза ниже, чем по стране. За последнюю неделю регистрируется от 48 до 54 новых случаев заболеваний в день. «По сравнению с седьмой неделей заболеваемость по республике снизилась на 9 %, по городу Чебоксары – на 10,2%», - отметила Елена Прокопьева.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 

 

 

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