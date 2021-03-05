Сегодня, 5 марта 2021 года состоялось собрание граждан Красноармейского сельского поселения. На собрании граждан принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов. На собрании участвовали депутаты Собрания депутатов района и сельского поселения, старосты населенных пунктов, представители общественных организаций, местный актив.

Александр Николаевич подробно проинформировал о социально-экономическом развитии Красноармейского района за 2020 год и задачах на 2021 год, остановился на проведенных мероприятиях по благоустройству территорий, капитальному ремонту образовательных учреждений, реализованных проектах программы «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования, капитального ремонта водонапорных башен.

В своем выступлении Александр Николаевич особое внимание уделил проблемным вопросам, над решением которых в настоящий момент администрация района активно работает.

В первую очередь, это решение задач по переводу многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление и строительство блочно-модульных котельных в связи с тем, что существующие тепловые сети и газовые котельные имеют высокий износ и давно выработали свой ресурс. Предстоит огромный объем работы, так как только 23% многоквартирных домов в с. Красноармейское имеют индивидуальное отопление. За последние два года в райое построено 5 новых блочно-модульных котельных и реконструировано 7 старых котельных. Построен газопровод по с. Красноармейское. Работы будут продолжены активно в текущем году.

Следующие важные направления, это разработка проектно - сметных документаций по строительству и реконструкции водопроводных сетей, водоотведения и канализации, строительству нового очистного сооружения.

В своем выступлении Александр Николаевич особо подчеркнул о проводимой работе в районе по экономии бюджетных средств, оформлению выявленных бесхозяйных объектов недвижимости сельского хозяйства.

От жителей поселения в ходе встречи поступили вопросы по содержанию дорог, работе жилищно-коммунальной службы и УК «Коммунальщик, на которые глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов дал подробные ответы.

В завершении своего выступления Александр Николаевич поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта, пожелал крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и материнского счастья.

На встрече также приняли участие начальник клиентской службы Пенсионного фонда России Марина Короткова, начальник отдела социальной защиты населения КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии» Лариса Анисимова, заведующая поликлиникой филиала Красноармейская ЦРБ БУ ЧР «БСМП» Минздрава Чувашии Галина Сушко, начальник службы участковых ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» Сергей Егоров, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому району Максим Кожаков.

Красноармейский район Чувашской Республики