4 марта 2021 года делегация Красноармейского района, возглавляемая главой администрации Красноармейского района Александром Кузнецовым в составе глав сельских поселений и руководителей сельхозпредприятий приняла участие в расширенном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

Также делегация посетила XIII межрегиональную выставку «Картофель-2021», где представлены семена популярных сортов отечественной и иностранной селекции. Выставка «Картофель-2021» стала отличной возможностью обновить семенной фонд картофеля, познакомиться с перспективными сортами, зарекомендовавшими себя в условиях республики.