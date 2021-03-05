В преддверии празднования Международного женского дня в фойе районного дома культуры была организована выставка работ талантливых рукодельниц А.В. Яковлевой, Э.Н. Федоровой, Л.Л. Александровой. Они проделали огромную, кропотливую работу, вложили в каждое изделие свою душу. В каждой работе - старание, любовь, вдохновение. Каждая работа - шедевр, выполненный старательными руками мастеров. Трудно поверить, что для большинства мастеров творчество – это хобби, а не профессия.

Рассматривая представленные работы умельцев, посетители, получили массу удовольствия и вдохновения.

Замечательно, что у нас в районе немало народных умельцев, которые создают столь удивительные по красоте творения. Хочется еще раз поблагодарить всех, кто принимал участие в выставке. Спасибо за сотрудничество. Творческих успехов Вам, воплощения идей и вдохновения!

Красноармейский район Чувашской Республики