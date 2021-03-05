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Новости » Выставка «Алмазная мозаика»

15:54 05 марта 2021 г.

 

Выставка «Алмазная мозаика»

В преддверии празднования Международного женского дня  в  фойе районного дома культуры была организована выставка работ  талантливых рукодельниц А.В. Яковлевой, Э.Н. Федоровой, Л.Л. Александровой.  Они  проделали огромную, кропотливую работу, вложили в каждое изделие свою душу. В каждой работе - старание, любовь, вдохновение. Каждая работа - шедевр, выполненный старательными руками мастеров. Трудно поверить, что для большинства мастеров творчество – это хобби, а не профессия. 

Рассматривая представленные работы умельцев, посетители, получили массу удовольствия и вдохновения.

Замечательно, что у нас в районе немало народных умельцев, которые создают столь удивительные по красоте творения. Хочется еще раз поблагодарить всех, кто принимал участие в выставке. Спасибо  за сотрудничество. Творческих успехов Вам, воплощения идей и вдохновения!

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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