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Новости » Центральный банк Российской Федерации (Банк России) запустил проект "Финансовая грамотность для старшего возраста" (PensionFG).

13:12 05 марта 2021 г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) запустил проект "Финансовая грамотность для старшего возраста" (PensionFG). Это бесплатные обучающие занятия по финансовой грамотности для пенсионеров в онлайн-формате, которые начались в январе 2021 года.

На онлайн-занятиях, которые продлятся до конца апреля 2021 года, слушатели смогут познакомиться с основными правилами использования финансовых продуктов и услуг, получат представление об основах безопасного инвестирования, узнают, какие приемы используют финансовые мошенники, и как защищать свои права потребителя финансовых услуг.

Формат занятий предполагает подключение участников как группами, так и индивидуально.

После просмотра вебинара и направления отзыва, пользователь получает сертификат. Для участия в онлайн-занятиях необходим компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет, и колонки.

Продолжительность занятия - 45 минут. Эфиры проходят по будням, по московскому времени с 03:00 до 16:00, в соответствии с расписанием, которое размещено на сайте http://pensionfg.ru. На этом ресурсе также можно ознакомиться с темами занятий и подать заявку для регистрации на выбранное занятие.

Инструкция по подключению к онлайн-занятиям «Финансовая грамотность для старшего возраста» (PensionFG).

Регистрация на онлайн-занятия на сайте www.pensionfg.ru

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