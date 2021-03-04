Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина 4 марта посетила г. Канаш. В рамках рабочей поездки руководитель Мининформполитики Чувашии ознакомилась с деятельностью Центра цифрового образования детей «IT-Куб» и коллективом редакции Канашской районной газеты.

Экскурсию по площадкам образовательного центра для руководителя профильного ведомства провели глава администрации города Виталий Михайлов и руководитель учреждения Анна Кешко. «IT-Куб. Канаш» был открыт в 2019 году. Обучение здесь организовано по семи направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java, цифровая гигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на C-подобных языках. Благодаря высокотехнологичному оборудованию обучающиеся могут создавать виртуальные миры, осваивать навыки робототехники и промышленного дизайна. Воспитанниками центра на сегодняшний день являются более 400 детей из г. Канаш и Канашского района.

Команда «IT-Куб. Канаш» продемонстрировала Кристине Андреевне работы своих воспитанников: роботов, которые могли бы стать помощниками спасателей, виртуальную экспозицию для канашского музея, онлайн-открытки к 8 марта. Руководитель Мининформполитики Чувашии высоко оценила представленные проекты и пожелала ребятам дальнейших успехов в любой отрасли. «Кем бы в будущем не стали сегодняшние воспитанники IT-Куба, базовые знания в области информационных технологий помогут им в будущем качественнее делать свою работу и стать востребованным специалистами в любой профессии», - пояснила она.

Рабочий визит продолжился в стенах редакции районной газеты. Главный редактор Людмила Шурекова представила министру коллектив и ознакомила с текущей ситуацией в издании. Одна из старейших газет республики летом текущего года отметит 90-летие. Команда редакции из 11 сотрудников выпускает сразу две газеты с отличным друг от друга контентом – «Канаш» и «Канаш Ен» на русском и чувашском языках. Благодаря усилиям каждого из них на стабильном уровне удается удерживать тираж издания, заметила Людмила Шурекова. Поддержать интерес подписчиков помогают и современные решения: профили газеты и ее сотрудников в социальных сетях – одни из самых популярных в республике среди массмедиа. Так, видеоролики корреспондента издания Артемия Мясникова, героями которых выступают простые деревенские жители, набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков в Тик-Токе.

Людмила Шурекова рассказала, что редакция использует современные технологии и непосредственно при выпуске газеты. Она единственная из районных использует элементы технологии дополненной реальности в издании. Благодаря прикреплённому к статье QR-коду читатели смогут посмотреть видеорепортаж с места описываемых событий или видеоинтервью. Также редактор поделилась с министром планами по выпуску книги о Канаше. По ее словам, в основу издания лягут многочисленные истории горожан, которые публикуются в рамках проекта «А и Б сидели на трубе».

Кристина Майнина высоко оценила современные форматы работы издания и предложила максимально привлекать к проектам творческую молодежь, наладить взаимодействие со школьными пресс-центрами и юнкорами. «Уверена, совместная работа со школьниками и юными корреспондентами - это возможность посмотреть на издание по–новому. Вы поделитесь с начинающими, подающими надежды журналистами своим богатым профессиональным опытом, а они, в свою очередь, помогут привлечь к вам молодых подписчиков», - подчеркнула она.

Фото Людмилы Шурековой