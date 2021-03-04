В Чувашии растет инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса: объем инвестиций в отрасль в 2020 году по сравнению с показателем предыдущего года увеличился на 24,6% и составил 7,6 млрд руб. На эту сумму в регионе было реализовано 336 инвестиционных проектов, предусматривающих создание 508 новых рабочих мест, сообщает региональный минсельхоз.

Самый масштабный проект реализовало ООО ТК «Новочебоксарский» в Чебоксарском районе: в 2020 году там открылась вторая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский» площадью 11 га. Тепличный комплекс оснащен передовыми технологиями: имеет систему досвечивания и сверхточного контроля климата. Это позволит круглогодично получать более 70 кг томатов и 120 кг огурцов с каждого квадратного метра. Как отмечал министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов, тепличный комплекс «Новочебоксарский» является крупнейшим проектом АПК в истории современной Чувашии.

В отрасли животноводства наибольший объем инвестиций был направлен на развитие молочного скотоводства: на эту отрасль приходится более 90% вложенных в животноводство региона средств. Одним из крупных проектов, реализованных в сфере молочного скотоводства, является расширение животноводческой фермы по производству молока в ООО «Чебомилк» Чебоксарского района до 1 200 голов. Организация с 2018 года строит высокоэффективные животноводческие комплексы. В планах предприятия возвести в общей сложности шесть коровников и довести поголовье дойного стада до 3 600 голов. ООО «Чебомилк» строит уникальные фермы, где автоматизировано большинство производственных процессов: внедрено программное обеспечение для управления стадом, доением, микроклиматом помещений, для мониторинга активности и состояния здоровья животных.

Другие крупные проекты в отрасли молочного животноводства реализовали в 2020 году СХПК «Коминтерн» и АО «Вурнарский мясокомбинат». Первый построил в Красночетайском районе коровник на 600 голов на сумму 67,0 млн руб., второе — коровник на 500 голов с доильным залом на сумму 60 млн руб. в Вурнарском районе.

Эксперты Чувашского филиала «Центра Агроаналитики» отмечают, что благодаря реализации инвестиционных проектов в регионе растет поголовье животных и увеличиваются объемы производства молока. Так, по данным Росстата, поголовье коров в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей Чувашии в 2020 году выросло на 1,8% (до 33,5 тыс. голов), объем производства молока — на 9,2% (до 197,5 тыс. т). С учетом сокращения поголовья животных в личных подсобных хозяйствах реализация инвестиционных проектов имеет важное значение для региона и является основной для поддержания продовольственной безопасности.

Драйвером роста АПК Чувашии является пищевая промышленность, на которую приходится наибольшая доля в агроэкспорте региона. Одним из крупных проектов, реализованных в индустрии в 2020 году, является запуск АО «АККОНД» новой линии для производства оригинального сахарного печенья мощностью свыше 3 тыс. т продукции в год. На реализацию этого проекта было направлено 149 млн руб. Новое оборудование позволяет выпускать печенье с различными вкусами и включениями. Как говорил генеральный директор компании Валерий Иванов, запуск новых линий позволяет увеличивать экономические показатели предприятия на 10–15% ежегодно.

Как отмечают в Чувашском филиале «Центра Агроаналитики», в республике большое внимание уделяют развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов. Значимыми проектами, реализованными в 2020 году в хозяйствах этих категорий, стали строительство молокоперерабатывающего цеха мощностью 25 т сырья в сутки в СССППК «Эко продукт» и строительство цеха по глубокой переработке мяса и субпродуктов мощностью 12 т сырья в сутки в СССППК «Баракат» в Батыревском районе.

Кроме того, нетипичный для региона инвестиционный проект был реализован в КФХ Мальчихина В. Д.: в Моргаушском районе построена товарная ферма для разведения страусов. Общая стоимость объекта составляет 50 млн руб., проект предусматривает создание 40 новых рабочих мест. В хозяйстве разводят африканских страусов, которые живут в среднем до 80 лет. Одно яйцо такого страуса весит 1,5–2,0 кг. В 2020 году за сезон (с марта по октябрь) в КФХ было получено 400 страусиных яиц.