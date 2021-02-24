На днях работники культуры Яльчикского района участвовали в съемке художественно-документального фильма о строительстве Сурского рубежа. Сюжет снят по рассказам ветерана труда, участника строительства оборонительного рубежа 94-летней Ольги Ивановны Мижеровой, проживающей в селе Лащ-Таяба. Она помнит каждый фрагмент из своей жизни.

- C подругой Лидией Мидаковой вместе рыли окопы. Помню, как мама собирала котомку, положила домашнюю лапшу, картошку, масло. Завязала, обмотала меня большим платком, чтобы не мерзла. А на ногах были лапти. Так и работали в холодную погоду. У меня 2 брата Алексей и Петр воевали на фронте. Петр погиб, он воевал на легендарной боевой машине «Катюша». Алексей вернулся раненным…

Строительство оборонительного Сурского рубежа стало самой крупной кампанией по мобилизации населения на трудовую повинность в Чувашской Республике.

… Шел октябрь 1941 года. Враг стремительно продвигался к Москве. Москва готовилась к обороне. 8 октября 1941 года был принят предварительный план строительства оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону. Волге. Опыт обороны Ленинграда, Одессы убедительно доказал необходимость создания на наиболее важных направлениях стратегических плацдармов, опирающихся на крупные города.

Поэтому, в основном и дополнительных планах тылового оборонительного строительства ставилась задача укрепления Горького, Казани, Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда и других городов. Тыловой оборонительный рубеж по реке Сура предназначалась для задержания гитлеровских войск на подступах к крупным городам Поволжья, в том числе и ко «второй», или как ещё говорили, запасной, столице страны Куйбышеву (ныне Самара). Это оборонительная линия специальных укреплений, воздвигнутая на правом берегу р. Сура, протяжённостью более 380 км.

Сроки на выполнение устанавливались самые жесткие. Линия укреплений состояла из противотанкового рва, эскарпов, отсечных рвов, открытых окопов, стрелковых отделений, окопов танковых пулемётов и пушек, лесных завалов. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи, командные пункты.

Ни в одном учебнике истории не найти упоминаний о строительстве Сурского оборонительного рубежа. Просто маленький эпизод. Однако, эта страница недавнего прошлого хорошо знакома старшему поколению. Для многих из них Сурский рубеж стал не просто оборонительной линией, а линией собственной жизни.

В тяжелых условиях работали люди. Работа заключалась в том, чтобы пологий берег Суры сделать неприступной стеной. Чтобы танки не смогли через него пройти. В тот год случились страшные морозы. Температура падала до 45 градусов мороза. Если несколько секунд постоять в лаптях на земле, то они начинали промерзать. Земля тоже была мёрзлая. Для того, чтобы она оттаяла, разжигали костры и только потом долбили её ломами и лопатами. Затем почву на носилках вытаскивали и отвозили подальше. Срезали берега, чтобы сделать их отвесными. В определённых местах копали окопы. Рабочая норма для мужчин - 2 кубометра в день, для женщин, коих было подавляющее большинство, - 1,75 кубометра. И это притом, что на дворе стояли сорокаградусные морозы. От холода, голода и начавшихся болезней люди бежали обратно, в свои сёла. У одних для рытья окопов не было инструментов, другие работали без технической документации, третьим не успевали привести продукты.

Разгром немцев под Москвой многое прояснил. В начале апреля, перед разливом Суры строительство рубежа завершилось.

ФИЛЬМ