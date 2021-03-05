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Актуально » Глава Чувашии принял участие в праздничном вечере «С любовью к женщине»

11:40 05 марта 2021 г.

 

Глава Чувашии принял участие в праздничном вечере «С любовью к женщине»

В преддверии Международного женского дня в Театре оперы и балета состоялось праздничное мероприятие Союза женщин Чувашии – Весенний вернисаж «С любовью к женщине».

Представительниц прекрасной половины, добившихся успехов в профессиональной деятельности и бизнесе, активных участниц общественной жизни с приближающимся женским праздником поздравил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

 «Мы стараемся двигаться вперёд и достигать поставленных целей. И всё это только ради вас. Ради того, чтобы делать вас счастливыми. Видеть блеск ваших глаз и вдохновляться. Спасибо вам за наших детей. Вы – хранительницы очага Чувашии. В этом году 80-летие строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а этот трудовой подвиг, несомненно, имеет женское лицо, лицо чувашской женщины. Вы являетесь носителями этого духа, этой памяти, побуждаете нас быть ещё сильнее. Спасибо, что делаете нашу жизнь прекрасной» – обратился к женщинам руководитель региона.

К поздравлениям присоединились известные в республике мужчины: члены Кабинета Министров Чувашии, депутатского корпуса, руководители предприятий и организаций.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева поблагодарила всех присутствующих дам за активность и неравнодушие, выразив уверенность, что прекрасная половина еще многое сделает для республики: «Сила женщина в её слабости. Мне очень хочется, чтобы каждая женщина осознавала свою ценность. Нам не нужно соревноваться с мужчинами, мы должны им быть поддержкой и опорой», - отметил она, поздравляя с наступающим праздником.

За вклад в развитие женского движения в торжественной обстановке были вручены награды Союза женщин России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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