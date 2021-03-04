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Актуально » В Чувашии открылась XIII межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2021»

11:35 05 марта 2021 г.

 

В Чувашии открылась XIII межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2021»

4 марта Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в открытии XIII межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2021».

«Мы гордимся тем, что выставка, посвященная всему циклу жизни картофеля, ежегодно проводится в Чувашии, – отметил в приветственной речи Олег Николаев. – Это мероприятие открывает большие возможности для выработки эффективных мер, чтобы российское картофелеводство было конкурентным и востребованным на мировом рынке».

Руководитель региона вместе с гостями осмотрел выставку.

Среди участников центральной экспозиции были представлены производители картофеля, семян, поставщики удобрений и средств защиты растений, производители и поставщики техники, технологий и оборудования.

На открытой площадке разместилась экспозиция сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК.

На территории ТВК «Контур» организована торговля семенным картофелем. Покупателям представлено на выбор 32 сорта «второго хлеба».

В рамках культурной программы прошла дегустация блюд из картофеля и дегустация отечественных и зарубежных сортов картофеля.

Организаторами выставки являются Министерство сельского хозяйство Чувашской Республики, ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. А.Г. Лорха», казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации».

Выставка проводится при поддержке Минсельхоза России и Картофельного союза России. Она включена в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2021 году.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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