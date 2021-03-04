4 марта Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в расширенном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

Глава республики отметил, что по итогам 2020 года в сфере сельского хозяйства достигнуты хорошие результаты. Несмотря на работу в условиях пандемии сельское хозяйство показало устойчивый рост, индекс физического объема составил 105%. Всего в агропромышленном комплексе за минувший год произведено продукции на сумму 79,5 млрд. рублей. Вырос объем инвестиций в отрасль, оснащены производственные фонды, которые нужны для эффективной работы. Это во многом стало результатом пересмотра форм господдержки отрасли, введению новых, в том числе на республиканском уровне.

«Помимо показателей радует рост экспорта продукции аграриев, прежде всего экспорта готовой продукции», – подчеркнул Олег Николаев.

Республика имеет высокий рейтинг в экспортных поставках, шестая часть экспорта региона приходится на агропром, сегодня наша продукция представлена в 37 странах мира. В 2020 году экспортировано продукции на 37 млн долларов США, в том числе 87 % - продукция переработки.

Наращивают обороты новые производственные площадки в сельских территориях. Особенно это заметно в южной части республики. «Важно, чтобы организации переработки появлялась во всех муниципальных образованиях. Основываясь на принципах кооперации, мы сможем обеспечить более глубокую переработку продукции, получать более высокую добавленную стоимость», - обозначил Глава республики.

По данным Минсельхоза Чувашии, на господдержку АПК в 2021 году будет направлено 2,4 млрд рублей. Сохраняются все действующие формы господдержки, водятся 6 новых направлений.

Совершенствование мер под конъюнктуру рынка продолжится.

«Мы готовы на основе ваших предложений и инициатив пересматривать формы поддержки, перенаправлять средства на направления, которые будут давать эффект», - обратился Глава республики к аграриям.

Этот вопрос Олег Николаев увязал с инвестиционными паспортами муниципалитетов, над разработкой которых продолжается работа. «Важно понять, какие возможности есть, на чем может специализироваться каждый сельский район. Таким образом, можем приземлить и те проекты, которые разрабатываются по направлениям подготовки в «Школе фермера», – обозначил Глава региона.

Руководитель региона напомнил о необходимости повышения эффективности каждого гектара земли. По данным Минсельхоза Чувашии, самый эффективный гектар сельхозугодий сегодня в Чебоксарском районе. Замыкают тройку лидеров Батыревский и Комсомольский районы. Также по эффективности выше среднереспубликанского значения - Яльчикский, Цивильский и Вурнарский районы.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что сегодня есть эффективные предприятия, которые готовы инвестировать в сельское хозяйство. Не хватает примерно 50 тыс. гектаров земли. Но есть и такие землепользователи, что «ни себе, ни людям».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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