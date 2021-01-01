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Новости » В МБУ ДО «Дом детского творчества» Красноармейского района проходит выставка «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

08:10 05 марта 2021 г.

2021 году  объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в честь именитого события МБУ ДО «Дом детского творчества» Красноармейского района Чувашской Республики проходит выставка «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

Сегодня выставку посетили ученики 3-б класса МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района. В ходе выставки директор Клементьева Алина Петровна рассказала детям о том, когда, где, с какой целью и как начиналось строительство этих рубежей; в каких условиях происходило это грандиозное строительство, с какими трудностями пришлось столкнуться строителям рубежа. Затем дети приняли активное участие в викторине которую подготовил методист Порфирьева Лиана Михайловна.

Проведение таких мероприятий направлено на сохранение в истории памяти о беспримерном трудовом подвиге тружеников тыла.

Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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