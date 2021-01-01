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Новости » Делегация Красноармейского района приняла участие в расширенном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса

08:08 05 марта 2021 г.

Делегация Красноармейского района приняла участие в расширенном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса
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4 марта 2021 года делегация Красноармейского района, возглавляемая главой администрации Красноармейского района Александром Кузнецовым в составе глав сельских поселений и руководителей сельхозпредприятий приняла участие в расширенном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

Также делегация посетила XIII межрегиональную выставку «Картофель-2021», где представлены семена популярных сортов отечественной и иностранной селекции. Выставка «Картофель-2021» стала отличной возможностью обновить семенной фонд картофеля, познакомиться с перспективными сортами, зарекомендовавшими себя в условиях республики.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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