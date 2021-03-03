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Новости » Утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году

18:20 03 марта 2021 г.

Утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.

В соответствии с этим документом, основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании (аттестат за 9 класс) в 2021 году являются результаты государственной итоговой аттестации только по двум предметам (русскому языку и математике).

Одиннадцатиклассники, не планирующие в 2021 году поступление в вузы, проходят государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, результаты которых являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.

Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение в вузы, проходят государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты которого используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. Для выпускников этого года, планирующих поступление в вуз, основанием для выдачи аттестата являются результаты ЕГЭ по русскому языку.

Сдать ЕГЭ в 2021 году также смогут при желании выпускники прошлых лет и выпускники организаций СПО. Обучающиеся 10 классов, завершившие в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, также могут быть допущены к сдаче ЕГЭ.

Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании (аттестат за 11 класс) лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам являются результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ.

Телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ и ОГЭ в Чувашии: 8 (8352) 57-21-60 



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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