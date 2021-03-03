3 марта Олег Николаев в общественной приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике провел очередной прием граждан по личным вопросам.

Индивидуальный предприниматель Евгений Соловьев из Красночетайского района поинтересовался мерами государственной поддержки чувашских фермеров.

Олег Николаев рассказал, что все формы поддержки, которые были запущены в прошлом году, сохранились и в нынешнем году. Введены также новые. В том числе субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования по глубокой переработке продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов и грант на развитие перспективных направлений сельскохозяйственного производства. «В рамках недавнего уточнения республиканского бюджета предусмотрели дополнительные средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей», – уточнил он.

Жительница Чебоксар Оксана Чернова поинтересовалась сроками завершения строительства дома поз. 19 строительной компании «Лидер».

Олег Николаев рассказал, что ситуацию по проблемным объектам держит под личным контролем. Уже в прошлом году были предприняты шаги по системному решению проблемы. По его поручению Минстрой Чувашии контролирует процесс на каждом объекте, проводит собрания с дольщиками.

Что касается домов ООО СК «Лидер», первоначально искали варианты, чтобы решить проблему не через банкротство компании, поскольку процедура банкротства затягивает процесс сдачи объектов. Однако этого сделать не удалось, и осенью процедура банкротства была запущена. Только после этого застройщик активизировался, нашел кредитные ресурсы, банк им выделил первый транш.

«Если компания «Лидер» введет в эксплуатацию первые дома, которые должна была ввести в прошлом году, то сможет избежать процедуры банкротства, выйти из нее и реализовать поставленные задачи. Это для вас лучший вариант, — ответил заявительнице Олег Николаев. – Суд уже два раза переносил процесс реализации своего решения о введении процедуры банкротства. Следующее заседание назначено на 26 апреля. Если до этого застройщик работы выполнит, то дальше все пойдет по плану».

Зоя Покровская обратилась по поводу ремонта водонапорной башни в деревне Лешкас-Асламасы Ядринского района.

Глава республики рассказал, что в прошлом году в регионе начали предметно заниматься вопросами водоснабжения сельских населенных пунктов. Было выделено более 200 миллионов рублей, 189 объектов восстановили или построили заново. Однако Ядринский район при прежнем руководстве отработал в этом направлении недостаточно.

«В республиканский бюджет мы и в этом году заложили средства, чтобы продолжить работу. В этом году сделаем», – заверил заявительницу Олег Николаев и обещал взять ситуацию на личный контроль.

Другие обращения жителей касались строительства дорог, расселения из аварийных домов.

Каждый вопрос был детально рассмотрен, всем заявителям даны разъяснения и консультации по дальнейшим действиям в решении проблем, отдельные взяты под особый контроль и назначены сроки исполнения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики