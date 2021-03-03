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Актуально » Антитеррористическая комиссия рассмотрела эффективность мер по нераспространению идей терроризма

18:16 03 марта 2021 г.

 

Антитеррористическая комиссия рассмотрела эффективность мер по нераспространению идей терроризма

3 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание антитеррористической комиссии. Обсуждены вопросы эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по противодействию идеологии терроризма.

В ходе заседания рассмотрены действующие меры, а также предложения по улучшению профилактики в учебных заведениях. Проанализирована профилактическая работа с иностранными студентами, деятельность кибердружин, действующих в образовательных организациях.

Отдельное внимание уделено совершенствованию работы с информационными площадками и социальными сетям, популярными у молодежи (TikTok, Вконтакте, Twitter, Instagram и др).

Отмечена необходимость  исключения шаблонных подходов, повышения адресности антитеррористического контента, его доходчивости и убедительности с учетом возрастных и психологических особенностей целевой аудитории. Для этого рекомендовано привлекать известных блогеров, журналистов, других лидеров общественного мнения среди молодежи.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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