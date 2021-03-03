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Актуально » Глава Чувашии провел рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии

18:16 03 марта 2021 г.

 

Глава Чувашии провел рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии

3 марта Глава Чувашии Олег Николаев встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным.
В беседе также участвовал врио начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике Николай Дмитриев.
Олег Николаев отметил, что Правительство республики уделяет особое внимание взаимодействию с правоохранительными органами по вопросам общественно-политической и оперативной обстановок на территории региона. «С силовым блоком налажен тесный и содержательный диалог, который позволяет эффективно реагировать на возникающие моменты, оперативно вырабатывать важные решения», - уточнил он.
Генерал-полковник Александр Порядин рассказал, что, несмотря на непростую обстановку в связи с пандемией коронавируса, бойцы Управления Росгвардии по Чувашской Республике  в 2020 году успешно выполнили все поставленные перед ними задачи, зарекомендовали себя с лучшей стороны в спецоперациях за пределами региона. Личный состав спецподразделений принял участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении 11 культурно-массовых мероприятий. В результате проведённых совместно с другими силовыми структурами мероприятий задержано более 90 человек, подозреваемых в совершении преступлений, 430 граждан - за административные правонарушения.
Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации также сообщил о том, что в ближайшее время состоится назначение нового начальника Управления Росгвардии по Чувашской Республике.

В ходе встречи стороны наметили основные направления совместной работы.
 
 
 
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

 

 

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