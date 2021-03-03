В ходе рабочей поездки в Красноармейский район руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова вместе с главой администрации района Александром Кузнецовым посетили котельную на территории бывшего РТП, обслуживание которой осуществляет МУП ЖКХ Красноармейского района.

Котельная построена в 1984 году и была переоборудована под газовую в 1989 году. С тех пор капитальный ремонт котельной не проводился. Оборудование котельной и котлы старые. Высокий процент износа оборудования котельной и низкий КПД котлов ведёт к большим потерям при выработке тепла и значительным затратам по оплате за потребленный газ.

Руководитель республиканской службы по тарифам Надежда Колебанова отметила на ненадлежащее состояние котельной и, что таких объектов в республике нет, работы по его реконструкции необходимо было проводить еще давно.

Глава администрации района Александр Кузнецов рассказал о проводимой работе по решению проблемы. Производственные объекты, находящиеся на территории бывшего РТП, переведены на индивидуальное отопление. В 2020 году администрацией Красноармейского района за счет средств местного бюджета была разработана проектно-сметная документация и построена новая блочно-модульная котельная. В текущем году поставлена задача по установке газового оборудования и запуску блочно-модульной котельной. За последние два года построено 5 новых блочно-модульных котельных и реконструировано 7 старых котельных. Работы будут продолжены активно.

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова одобрила действия администрации района по переводу на блочно-модульные котельные, потому что старые котельные отработали свой ресурс.

Красноармейский район Чувашской Республики