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Новости » Команда МБОУ «Красноармейская СОШ» - победительница районных соревнований по шахматам «Белая ладья»

17:40 03 марта 2021 г.

 

Команда МБОУ «Красноармейская СОШ» - победительница районных соревнований по шахматам «Белая ладья»

Сегодня в МБОДО «ДЮСШ»  состоялся муниципальный  этап  открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Красноармейского района Чувашской Республики.

  Соревнования проводились  в целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков, стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы, выявления лучших общеобразовательных организаций Красноармейского района по организации внеклассной работы по шахматам, выявления  одаренных в шахматах детей, повышения мастерства юных шахматистов.

В шахматном турнире приняли   участие  команды  школ Красноармейского района, сформированные из обучающихся 2007 года рождения и моложе в составе  4 игроков (из них не менее 1 девушки). Соревнования проводились  по правилам вида спорта «Шахматы». Контроль времени 15 минут на  всю партию  каждому участнику без добавления времени. Поведение участников соревнований регламентировалось Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».

            Соревнования являлись лично-командными. Команда - победительница  и призеры определялись по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. Победители по доскам в личном зачете выявлялись  по количеству набранных очков.  Победители и призеры в личном зачете по доскам награждены  дипломами и медалями. Команды, занявшие 1-3 места, также  игроки команд награждены  дипломами.

 

 

Победители и призеры в личном первенстве по доскам:

1 доска:

1 место – Сидоров  Евгений     ( Красноармейская СОШ)

1 место – Прокопьев Савелий  (Траковская СОШ)

3 место -  Андреев Даниил       (Исаковская  ООШ)

2 доска:

 1 место – Смирнов  Иван         (Траковская СОШ)

 2 место – Иванов Владимир    (Красноармейская СОШ)

 3 место – Александров Владимир (Исаковская  ООШ)

3 доска:

1 место – Алексеев  Леонид     (Красноармейская  СОШ)

2 место – Васильев  Георгий    (Траковская  СОШ)

3 место – Афанасьев Евгений   (Исаковская  ООШ)

4 доска:

1 место – Иванова Линда (Красноармейская  СОШ)

2 место – Козлова Юлия (Траковская  СОШ)

3 место – Матвеева  Анастасия (Чадукасинская  ООШ)

 

Победители и призеры в  командном зачете:

            1 место – Красноармейская  СОШ

            2 место -  Траковская  СОШ

            3 место -  Исаковская  ООШ

 

 

 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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