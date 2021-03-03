Сегодня в МБОДО «ДЮСШ» состоялся муниципальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Красноармейского района Чувашской Республики.
Соревнования проводились в целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков, стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы, выявления лучших общеобразовательных организаций Красноармейского района по организации внеклассной работы по шахматам, выявления одаренных в шахматах детей, повышения мастерства юных шахматистов.
В шахматном турнире приняли участие команды школ Красноармейского района, сформированные из обучающихся 2007 года рождения и моложе в составе 4 игроков (из них не менее 1 девушки). Соревнования проводились по правилам вида спорта «Шахматы». Контроль времени 15 минут на всю партию каждому участнику без добавления времени. Поведение участников соревнований регламентировалось Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
Соревнования являлись лично-командными. Команда - победительница и призеры определялись по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. Победители по доскам в личном зачете выявлялись по количеству набранных очков. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждены дипломами и медалями. Команды, занявшие 1-3 места, также игроки команд награждены дипломами.
Победители и призеры в личном первенстве по доскам:
1 доска:
1 место – Сидоров Евгений ( Красноармейская СОШ)
1 место – Прокопьев Савелий (Траковская СОШ)
3 место - Андреев Даниил (Исаковская ООШ)
2 доска:
1 место – Смирнов Иван (Траковская СОШ)
2 место – Иванов Владимир (Красноармейская СОШ)
3 место – Александров Владимир (Исаковская ООШ)
3 доска:
1 место – Алексеев Леонид (Красноармейская СОШ)
2 место – Васильев Георгий (Траковская СОШ)
3 место – Афанасьев Евгений (Исаковская ООШ)
4 доска:
1 место – Иванова Линда (Красноармейская СОШ)
2 место – Козлова Юлия (Траковская СОШ)
3 место – Матвеева Анастасия (Чадукасинская ООШ)
Победители и призеры в командном зачете:
1 место – Красноармейская СОШ
2 место - Траковская СОШ
3 место - Исаковская ООШ
Красноармейский район Чувашской Республики