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Новости » Первенство Приволжского Федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет

17:39 03 марта 2021 г.

 

 

первенство Приволжского Федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет.

25-28 февраля 2021года в г. Ульяновск состоялось первенство Приволжского Федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет.

      Соревнования проводились с целью:

- формирования сборной команды ПФО для участия в финальном первенстве России;

- популяризации в ПФО вольной борьбы;

- повышения спортивного мастерства;

- укрепление дружеских связей между спортсменами субъектов Федерации регионов.

    В торжественном открытии этих соревнований приняли участие: первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Василий Анатольевич Гвоздев, депутат Ульяновской Городской Думы Александр Шерстнев, депутат Ульяновской Городской Думы Назарий Шамсутдинов, чемпион мира Александр Безручкин.

    В данном первенстве приняли участие 4 воспитанницы   отделения вольной борьбы МБОДО «ДЮСШ»: Лыскова Екатерина, Константинова Мария, Александрова Людмила и Осипова Дарья. По результатам первенства Приволжского федерального округа по вольной борьбе  среди юношей  и девушек 2006-2007 г.р., в котором приняли участие более 350 спортсменов, наши девушки  завоевали  2  бронзовые медали: Осипова Дарья- 3место, в весовой  категории 36 кг; Александрова Людмила - 3 место  в  весовой  категории  39 кг.

  От всей души поздравляем наших спортсменок  и  их тренера  Григорьева Владимира Николаевича с удачным выступлением на первенстве ПФО в г. Ульяновск !!!


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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