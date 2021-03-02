25-28 февраля 2021года в г. Ульяновск состоялось первенство Приволжского Федерального округа по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей и девушек до 16 лет.

Соревнования проводились с целью:

- формирования сборной команды ПФО для участия в финальном первенстве России;

- популяризации в ПФО вольной борьбы;

- повышения спортивного мастерства;

- укрепление дружеских связей между спортсменами субъектов Федерации регионов.

В торжественном открытии этих соревнований приняли участие: первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Василий Анатольевич Гвоздев, депутат Ульяновской Городской Думы Александр Шерстнев, депутат Ульяновской Городской Думы Назарий Шамсутдинов, чемпион мира Александр Безручкин.

В данном первенстве приняли участие 4 воспитанницы отделения вольной борьбы МБОДО «ДЮСШ»: Лыскова Екатерина, Константинова Мария, Александрова Людмила и Осипова Дарья. По результатам первенства Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006-2007 г.р., в котором приняли участие более 350 спортсменов, наши девушки завоевали 2 бронзовые медали: Осипова Дарья- 3место, в весовой категории 36 кг; Александрова Людмила - 3 место в весовой категории 39 кг.

От всей души поздравляем наших спортсменок и их тренера Григорьева Владимира Николаевича с удачным выступлением на первенстве ПФО в г. Ульяновск !!!