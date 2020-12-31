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Новости » С 1 марта в России появился новый дорожный знак, который вступит в силу с 1 сентября

09:11 02 марта 2021 г.

 

С 1 марта в России появился новый дорожный знак, который вступит в силу с 1 сентября

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, добавляющие в них новый знак «Фотовидеофиксация». Новый дорожный знак вводится Постановлением Правительства РФ № 2441 от 31.12.2020.  

Знак 6.22  «Фотовидеофиксация» обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.

Новый знак будет устанавливаться за пределами населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт. Действие информационной таблички 8.23 утратит силу с 1 сентября 2021 года».

В настоящее время внешний вид нового знака проходит процедуру согласования и утверждения Росстандартом.

Изменения потребовались потому, что информационные таблички 8.23 можно устанавливать только вместе со знаком. К примеру, если изображение фотоаппарата идет в комплекте со знаком ограничения скорости, а камера фиксирует не только это нарушение, то водитель может быть введен в заблуждение.

Кроме этого изменился и статус знака: он перешел из категории знаков дополнительной информации в информационные знаки. Ранее знак устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами.



 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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