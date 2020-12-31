С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, добавляющие в них новый знак «Фотовидеофиксация». Новый дорожный знак вводится Постановлением Правительства РФ № 2441 от 31.12.2020.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.

Новый знак будет устанавливаться за пределами населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт. Действие информационной таблички 8.23 утратит силу с 1 сентября 2021 года».

В настоящее время внешний вид нового знака проходит процедуру согласования и утверждения Росстандартом.

Изменения потребовались потому, что информационные таблички 8.23 можно устанавливать только вместе со знаком. К примеру, если изображение фотоаппарата идет в комплекте со знаком ограничения скорости, а камера фиксирует не только это нарушение, то водитель может быть введен в заблуждение.

Кроме этого изменился и статус знака: он перешел из категории знаков дополнительной информации в информационные знаки. Ранее знак устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами.