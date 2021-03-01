1 марта состоялась встреча Главы Чувашии Олега Николаева с руководством Государственного Совета республики и представителями депутатских фракций. Темой обсуждения стал проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Руководитель региона приветствовал законодателей республики, отметив, что обсуждение текущей ситуации с депутатами Госсовета стало хорошей практикой. Он также предложил внести в повестку очередного заседания Госсовета республики отчет о деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики в 2020 году.

Далее спикер парламента республики Альбина Егорова проинформировала о плане мероприятий, запланированных Госсоветом, направленных на реализацию положений Послания Главы региона Госсовету Чувашии, – это работа по совершенствованию республиканского законодательства, а также проведение «круглых столов» и парламентских слушаний по актуальным вопросам. «В рамках реализации Послания Главы Чувашии Госсовету мы запланировали проведение порядка тридцати мероприятий, а также законотворческую работу над внесением изменений в восемь законов Чувашской Республики», – отметила Альбина Егорова.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков проинформировал, что в соответствии с законопроектом доходы республиканской казны на 2021 год увеличиваются в целом на 6,2 млрд рублей и составят 67,7 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета увеличиваются более чем на 7 млрд рублей и оцениваются в объеме 71,4 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов при текущем уточнении предусматриваются дополнительные средства в сальдированной сумме 1036,1 млн. рублей.

Дополнительные средства в размере более 3 млрд рублей направляются в сферу образования, на реализацию программы благоустройства дворовых территорий, на поддержку и развитие сельского хозяйства, дорожного хозяйства, на социальную политику.

«В Послании Глава республики поручил провести индексацию социальных выплат, средства на эти цели тоже учтены в проекте», – отметил Михаил Ноздряков.

На обеспечение расходов, связанных с возмещением 25% затрат за наем и содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги для «детей войны» в проекте бюджета предусмотрено 4,7 млн рублей.

«Считаю, нам удалось найти баланс в законопроекте, у нас есть четное понимание того, как мы справимся с некоторым дефицитом бюджетных средств. Дефицит растет за счет увеличения инвестиционных мероприятий, они дадут свои плоды в будущем», – отметил Глава республики Олег Николаев.

Депутаты Госсовета Чувашии задали вопросы и по другим интересующим их социальным направлениям расходования бюджетных средств.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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