1 марта Глава Чувашии Олег Николаев в Доме Правительства провел очередное еженедельное совещание.

Обсудили предстоящее проведение рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору объектов благоустройства на 2022 год. Работы запланированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Процесс выбора переводится в цифровой формат. Желающие смогут проголосовать как на специальной платформе, так и в ближайшем многофункциональном центре.

Большая роль в проведении онлайн-голосования отводится волонтерам, которые для этого пройдут специальное обучение. Они будут информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через них же можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона.

«Особенно необходимо обратить внимание на населенные пункты, где есть проблемы с интернетом, — акцентировал Олег Николаев. – Важно, чтобы волонтеры, имея возможность загрузки информации в офлайн формат на переносные носители, могли объяснить людям процесс изменений, процесс действия, а главное, учесть их мнение в этом процессе, чтобы люди почувствовали вовлеченность и учет их мнения в реализации этих важных преобразований в их среде обитания».

Рассмотрен также ход прохождения отопительного сезона. Отмечено, что просроченная задолженность организаций за поставку топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10,1%. Задолженность по электрической энергии снизилась на 10 % и составила 362 млн рублей, за природный газ – уменьшилась на 11 % и составила 1 млрд 244 млн рублей, за тепловую энергию — уменьшилась на 7 % и составила 704 млн рублей.

Олег Николаев поручил детально изучить проблемные вопросы, возникающие в ходе отопительного сезона в ряде муниципалитетов, чтобы следующую зиму встретить более подготовленными. «Важно все моменты учесть, чтобы критические вопросы, которые имеют хронический, кричащий характер, к следующему отопительному сезону нивелировать», - уточнил он.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Артамонов Сергей проинформировал о подготовке к XIII Межрегиональной выставке «Картофель – 2021. Мероприятие пройдет 4-5 марта в ТВК «Контур». В нем примут участие производители картофеля, семян, поставщики удобрений и средств защиты растений, производители и поставщики техники, технологий и оборудования. Будет организована торговля семенным картофелем, дегустация блюд из картофеля, творческий конкурс «Его величество Картофель».

Также состоится научно-практическая конференция «Картофелеводство России: актуальные проблемы и приоритетные направления инновационного развития».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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