Новости » Богатый улов в лютый мороз: «Тракторные заводы» провели зимнюю рыбалку в экстремальных условиях

Несмотря на аномально холодную погоду, работники «Тракторных заводов» не отказались от ежегодных соревнований по подледной ловле и стали участниками самой экстремальной за всю историю Концерна зимней рыбалки.

Корпоративные соревнования по подледной рыбалке зародились более 20 лет назад на Чебоксарском агрегатном заводе. С тех пор география участников заметно расширилась и сегодня объединяет сотрудников всех основных производственных площадок Концерна, расположенных в г. Чебоксары. В этом году под эгидой Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России в мероприятии участвовало 36 рыбаков, поделившихся на 12 команд. Из-за аномальных холодов ежегодная февральская рыбалка чуть было не сорвалась. Но любители суровой зимней забавы не побоялись 30-градусных морозов и растопили стужу жаркими состязаниями за звание лучшего рыбака «Тракторных заводов».

Многочасовое соревнование пролетело на одном дыхании – приподнятое настроение и дух соперничества не покидали рыболовов до самого финала. Рыбаки с азартом сражались за победу в разнообразных номинациях, которых в этом году оказалось рекордное количество! Обладателем диплома за первую пойманную рыбу стал электросварщик Промтрактора Константин Герасимов, который поймал окуня за 20 минут с начала рыбалки. Полукилограммовый берш, самая большая хищная рыба, досталась начальнику ОТК агрегатного завода Павлу Ефремову. Самая большая мирная рыба, плотва весом 130 г, попалась на удочку обрубщика Промтрактора Дмитрия Ядринцева. А хозяином самой маленькой рыбки – крохотного 5-граммового ерша – оказался токарь Промтрактора Сергей Медведев. Самую редкую рыбу, судака, выловил председатель профкома агрегатного завода Андрей Кирпичев.

В номинации «Ветеран рыбалки» безоговорочную победу одержал 63-летний заточник МЦ-2 агрегатного завода Николай Иванов, а титул самого молодого рыбака завоевал 23-летний термист КПЦ агрегатного завода Андрей Андреев. Самой клевой и везучей рыбачкой соревнования, чей улов заметно повлиял на общекомандный зачет, стала помощница руководителя ОКиД Промтрактора Екатерина Ордякова. Ее коллега – ведущий инженер-технолог Промтрактора Татьяна Кузьмина - за оптимизм и негаснущую улыбку признана самой веселой рыбачкой конкурса.

В номинации «Хенд-мейд снасть» победителем стал ведущий инженер-конструктор ОГТ агрегатного завода Виктор Ефимов, своими руками смастеривший рыболовную снасть из подручных материалов. Впервые за всю историю соревнований был определен самый скоростной бурильщик – начальник МЦ-2 агрегатного завода Григорий Максимов.

В общекомандном зачете с уловом 2,425 кг победу одержала сборная агрегатного завода. Серебряным призером стала команда Промтрактора, поймавшая рыбу весом 1,715 кг. Бронза за улов в 1,180 кг досталась еще одной сборной агрегатного завода. В номинации «За волю к победе» поощрительную награду за самый маленький общекомандный улов в 35 г снова завоевали агрегатчики.

Все победители соревнования получили памятные сувениры от Концерна «Тракторные заводы», денежные подарки от профсоюзного комитета, а также призы от спонсора, известного профессионального эксперта-рыболова Алексея Фадеева.

– Спасибо всем рыбакам-любителям за энергию, азарт и боевой настрой. В очередной раз вы доказали, что не боитесь никаких испытаний – ни сложных производственных задач, ни экстремальных погодных условий! Надеюсь, в следующем году природа будет на нашей стороне, и количество участников нашей массовой зимней рыбалки увеличится в несколько раз! – отметил организатор соревнования, председатель профкома Чебоксарского агрегатного завода Андрей Кирпичев.