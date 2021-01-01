Новости » Систему оповещения с запуском сирен проверят в Чувашии 3 марта

Комплексная проверка системы оповещения населения состоится в Чувашии в среду, 3 марта. Проверка будет проведена с запуском электросирен. Контрольные запуски электросирен по республике будут произведены в 10:40 и в 11:00.

Напомним, звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». Его подают, чтобы проинформировать людей, что сейчас прозвучит важная информация, например об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

ГКЧС Чувашии просит жителей республики во время звучания электросирен сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.