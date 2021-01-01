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Новости » Состоялся турнир среди улиц по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

08:29 01 марта 2021 г.

Состоялся турнир среди улиц по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества
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27 февраля на Центральном стадионе села Красноармейское состоялся турнир среди улиц по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.
Спортивное мероприятие началось с торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие заместитель главы администрации района Иванов Валерий Юрьевич, главный специалист-эксперт отдела социального развития и архивного дела администрации Красноармейское района Андрейцева Анастасия Юрьевна, главный судья соревнования Петров Михаил Юрьевич. Они выступили перед участниками соревнований с поздравительной речью, пожелали крепкого здоровья, честной борьбы, успешной и интересной игры.
В турнире приняли участие четыре дворовые команды: улица Чапаева, улица Ленина, улица Механизаторов и улица Первомайская. Состязания прошли по круговой системе.
По результатам всех игр команды «Улица Ленина» и «Улица Чапаева» набрали одинаковое количество очков – по 5, но по разнице забитых и пропущенных мячей команда «Улица Чапаева» одержала победу. Серебряные награды завоевала команда «Улица Ленина». Бронзовым призером стала команда «Улица Первомайская». Победители были награждены кубком, медалями и дипломами, призеры –медалями и дипломами.
Также по традиции судейская коллегия определила лучшего игрока турнира – Трофимов Валерий (команда «Улица Чапаева»), бомбардира – Ефремов Алексей (команда «Улица Механизаторов»), нападающего – Тян Дмитрий (команда «Улица Ленина»), вратаря – Васильев Александр (команда «Улица Первомайская»). Все отличившиеся игроки были награждены благодарственным письмом Красноармейского местного отделения Партии «Единая Россия» за активное участие в турнире по мини-футболу, посвященном Дню защитника Отечества.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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