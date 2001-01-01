Новости » В Новочебоксарске завершился Всероссийский турнир по стрельбе из лука памяти Ирины Солдатовой

Девятнадцатый Всероссийский турнир по стрельбе из лука памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой прошел на этой неделе в Новочебоксарске.

На базе республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 3 встретились порядка 250 лучников из 21 региона России. В течение трех дней они разыграли награды состязаний в блочном и классическом луке в трёх возрастных категориях - среди мужчин и женщин, среди юниоров и юниорок 2001-2003 г.р., среди юношей и девушек 2004 г.р и моложе.

Отрадно отметить, что в условиях острой конкуренции на счету спортсменов Чувашии 9 наград разного достоинства: 4 «золота», 4 «серебра», 1 «бронза».

По результатам состязаний в блочном луке среди мужчин заслуженную победу праздновал наш земляк Александр Кузменков, опередивший в турнирной таблице лучников Башкортостана Эмиля Рахимова и Олега Ходырева. Среди представительниц прекрасного пола наша Ульяна Андреева показала лучший результат. Серебряным и бронзовым призером стали Анна Глушкова из Марий Эл и Марина Стражгородская из Московской области.

В стрельбе из классического лука победителем соревнований среди мужчин стал Станислав Черемискин из Башкортостана, «серебро» и «бронза» - за Никитой Вахрамеевым и Ринатом Калимуллиным, представившими Татарстан. Среди женщин уроженка этой республики Дарья Орешникова выиграла награду вышей пробы. На втором и третьем местах – Алена Иванова из Москвы и Элина Шарипова из Башкортостана.

По итогам юниорского первенства в блочном луке первую строчку турнирной таблицы занял представитель Башкортостана Тимур Ишмухаметов, немного опередивший нашего Артура Гареева. Бронзовым призером стал Никита Афанасьев из Самарской области. В группе женщин победительницей соревнований стала воспитанница чувашской школы стрельбы из лука Ульяна Андреева. Второе и третье места заняли спортсменки Башкортостана Ксения Антошкина и Дана Каримова.

В классическом луке этой возрастной группы еще одну золотую медаль выиграл Станислав Черемискин из Башкортостана. Второй и третий результат показали Максим Чижиков и Андрей Вахнин, выступившие за Москву и Чувашию. Среди юниорок состязания выиграла Алена Салчак из Республики Тыва. Немного уступили лидеру лучницы Башкортостана Анастасия Литяйкина и Алина Ахмерова.

По результатам всероссийского турнира среди юношей в блочном луке победу снова праздновал Александр Кузменков из Чувашии. Серебряным и бронзовым призерами стали спортсмены ЯНАО Дмитрий Старостин и Илья Закиров. В группе представительниц прекрасного пола уроженка ЯНАО Елизавета Петухова заняла первую позицию табеля о рангах. Второй стала наша Диана Строгонова, опередившая по результатам Анастасию Нестерову из Удмуртии.

В классическом луке победителем юношеского первенства стал Кирилл Королев из Московской области. Вторым стал представитель Чувашии Дмитрий Столяров, третьим – Макар Сморкалов из Татарстана. Среди девушек «золото» выиграла Азалия Нугманова, выступившая за Татарстан. Уроженка Чувашии Екатерина Строгонова взяла «серебро», а Алена Иванова из Москвы – «бронзу».

Поздравляем победителей и призером всероссийский состязаний и желаем дальнейших успехов!