В середине февраля на базе Чебоксарского электромеханического колледжа впервые в Чувашии прошел чемпионат «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills. Первопроходцами нового направления соревнований стали сварщики Концерна «Тракторные заводы» старше 50 лет.

Мероприятие состоялось в рамках «IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Чувашской Республики 2021» и послужило стартом для развития регионального движения WorldSkills среди трудового населения старше 50 лет.

На одной площадке с будущими сварщиками соревновались работники двух ведущих предприятий Концерна – Промтрактора и Канашского вагоностроительного завода. Для участия в чемпионате руководство машиностроительно-индустриальной группы отобрало лучших специалистов, которые прошли подготовительный этап в заводской лаборатории сварки и практическое обучение в МЦК-ЧЭМК.

Из 12 сварщиков конкурсный отбор прошли 5 специалистов. Перед ними стояла задача собрать по чертежам контрольные образцы из стали и алюминия, используя четыре вида сварки.

– На первом этапе необходимо было сварить трубу с С-образной разделкой кромки методом ручной электродуговой сварки. Затем использовать сварку вертикального положения стыкового соединения листов. Третий образец следовало обработать при помощи горизонтального положения сварки, а четвертую деталь – методом таврового соединения. Детали из алюминия собирались при помощи аргонно-дуговой сварки тавровым и стыковым соединением, – пояснил главный эксперт чемпионата Иван Илларионов.

Готовые образцы оценивались при помощи инструментов визуально-измерительного контроля и испытывались на прочность. Качество выполненных работ изучало компетентное жюри из числа преподавателей МЦК-ЧЭМК и руководства Промтрактора. По словам одного из экспертов Николая Чехонина, по эмоциональному настрою команда ветеранов Промтрактора ничем не отличалась от молодежи:

– Несмотря на солидный опыт, сварщики с волнением готовились к чемпионату. Им пришлось «на лету» осваивать новые виды сварки и приемы работы на оборудовании, которое не используется на предприятиях Концерна. Дух соревнования, желание победить и показать себя с лучшей стороны преобразили участников – они как будто помолодели, стали более активными и жизнерадостными! Уверен, что этот опыт не только повысит их профессиональную подготовку, но еще и заставит пересмотреть свое отношение к организации работы в условиях производства, – резюмировал Николай Борисович.

Как отметил главный механик МЦК-ЧЭМК Сергей Королев, участие сотрудников Концерна в чемпионате «Навыки мудрых» несет еще одну важную смысловую нагрузку, позволяя старшему поколению специалистов по-новому взглянуть на своих молодых преемников: «Увидев, с какой легкостью наши студенты выполняют сложнейшие сварочные работы на высокотехнологичном оборудовании, наставники с большим доверием будут относиться к ребятам во время производственной практики».

По итогам конкурсного дня все участники чемпионата подтвердили уровень своего мастерства и доказали, что возраст не помеха для покорения новых профессиональных вершин. Самые лучшие результаты продемонстрировал сварщик Канашского Вагоностроительного завода Владимир Иванов. Он набрал максимальное количество баллов и получил возможность представлять Чувашскую Республику на федеральном уровне.

Рассказывая о впечатлениях, победитель регионального этапа отметил, что труднее всего для него оказалась работа на незнакомом оборудовании: «Пришлось оперативно изучать новые методы сварки и настраивать сложное оборудование. Благодаря конкурсу я опробовал аргонную сварку алюминия и теперь хочу освоить этот прием на профессиональном уровне. Спасибо организаторам и руководству Концерна за мощную эмоциональную встряску, а самое главное – за возможность по-новому взглянуть на привычную работу и наметить направления для дальнейшего профессионального развития».

Поздравляя юных победителей «IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Чувашской Республики 2021» и их более опытных коллег из Концерна «Тракторные заводы», председатель Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный директор Завода промышленного литья Валерий Воронин отметил важность проведения подобных соревнований для повышения престижа рабочих специальностей и высокий профессионализм всех участников. В рамках торжественной церемонии награждения Валерий Викторович также вручил молодым финалистам специальные подарки от регионального СоюзМаша и машиностроительно-индустриальной группы.